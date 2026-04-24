La Banque nationale suisse défend sa stratégie d'investissement après des appels à céder sa participation dans Palantir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par John Revill

Le président de la Banque nationale suisse, Martin Schlegel, a défendu vendredi l'approche d'investissement de la banque centrale, après que des militants de Minneapolis ont appelé la banque centrale à se défaire de son investissement de 1,1 milliard de dollars dans Palantir Technologies PLTR.O .

M. Schlegel a déclaré qu'il ne pouvait pas commenter des titres individuels, mais a précisé que l'énorme portefeuille de devises étrangères de la BNS était conçu pour servir sa politique monétaire.

Les investissements de la banque doivent être disponibles à tout moment et préserver leur valeur sur le long terme, a déclaré M. Schlegel, précisant que, pour les actions, la BNS suivait une approche neutre par rapport au marché.

“Nous pondérons les entreprises en fonction de leur poids sur le marché ou de leur capitalisation boursière, afin de couvrir le marché aussi largement que possible et de diversifier les risques”, a déclaré M. Schlegel.

Il a toutefois ajouté que la BNS excluait les entreprises qui causent systématiquement de graves dommages à l’environnement, violent les droits humains fondamentaux ou produisent des armes interdites.

“Naturellement, nous travaillons avec des spécialistes externes qui effectuent le filtrage pour nous et procèdent également aux évaluations correspondantes”, a déclaré M. Schlegel.

“Je pense que ce processus est très solide”, a-t-il déclaré, ajoutant que la situation des entreprises n’était pas toujours claire dans un sens ou dans l’autre.

“Il y a des nuances de gris, et même d’autres couleurs”, a déclaré M. Schlegel.