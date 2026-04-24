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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 14:45

(Actualise avec futurs sur indices ; P&G, HCA Healthcare)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,08% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,38% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,26% pour le Nasdaq .IXIC :

* PROCTER & GAMBLE PG.N a annoncé que la flambée des prix du pétrole, liée au conflit au Moyen-Orient, allait peser sur ses bénéfices de l'exercice fiscal 2027 à hauteur d'environ d'un milliard de dollars.

* HCA HEALTHCARE HCA.N a légèrement dépassé les prévisions de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre, mais a dû faire face à une baisse du nombre d'admissions de patients pendant la saison grippale, ce qui a entraîné une chute de 7% du cours de l'action de l'opérateur hospitalier avant l'ouverture de la Bourse.

* INTEL INTC.O a dit jeudi prévoir pour le trimestre actuel un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, citant un bond de la demande pour ses semi-conducteurs destinés aux serveurs des centres de données alimentant l'intelligence artificielle (IA).

L'action grimpe de plus de 22% en avant-Bourse.

* NIKE NKE.N - Le fabricant de vêtements de sport a annoncé jeudi qu'il allait licencier environ 1.400 personnes afin de rationaliser ses processus opérationnels, alors que le groupe tente de surmonter une baisse des ventes qui perdure depuis plusieurs années.

Dans une note adressée jeudi à ses employés, le directeur des opérations, Venkatesh Alagirisamy, a indiqué que Nike allait supprimer des postes au sein de ses activités internationales – principalement dans le domaine technologique – en Amérique du Nord, en Asie et en Europe.

* PALANTIR TECHNOLOGIES PLTR.O - La Banque nationale suisse (BNS) devrait céder sa participation de 1,1 milliard de dollars (940 millions d'euros) dans le groupe spécialisé dans l'analyse de données, a déclaré vendredi un collectif militant de Minneapolis lors d'une réunion de la banque centrale helvétique, invoquant l'implication de l'entreprise américaine dans les opérations de contrôle de l'immigration menées par l'administration Trump.

* BAKER HUGHES BKR.O - Le prestataire de services pétroliers a publié un bénéfice supérieur aux attentes au premier trimestre, la forte demande enregistrée par sa division Technologies industrielles et énergétiques ayant compensé le ralentissement des activités de forage dû aux perturbations au Moyen-Orient.

(Rédigé par Diana Mandia et Mara Vilcu)

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
64,4900 USD NASDAQ +3,12%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 310,32 Pts Index Ex 0,00%
HCA HEALTHCARE
474,210 USD NYSE +0,59%
INTEL
66,7800 USD NASDAQ +2,31%
NASDAQ Composite
24 438,50 Pts Index Ex 0,00%
NIKE -B-
44,765 USD NYSE -2,01%
PALANTIR TECHNOLOGIES
141,5700 USD NASDAQ -7,24%
PROCTER&GAMBLE
145,720 USD NYSE +2,01%
S&P 500 INDEX
7 108,40 Pts CBOE 0,00%
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