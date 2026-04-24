Les Américains tiennent Trump pour responsable de la flambée des prix de l'essence selon un sondage Reuters/Ipsos

Prix élevés de l'essence dans une station Mobil à West Hollywood
par Bo Erickson et Jason Lange
Une nette majorité d’Américains tient le président des Etats-Unis Donald Trump pour responsable de la flambée des prix de l’essence, relève un sondage Reuters/Ipsos.
Quelque 77% des électeurs inscrits ayant participé au sondage, qui s'est achevé en début de semaine, ont déclaré que Donald Trump portait au moins une part importante de responsabilité dans la récente hausse des prix de l'essence, déclenchée par sa décision de lancer une guerre contre l'Iran aux côtés d'Israël.
Ce point de vue était largement partagé à travers tout le spectre politique, 55% des électeurs républicains, 82% des indépendants et 95% des démocrates attribuant la responsabilité de cette hausse au président.
Ces chiffres pèsent sur le parti républicain du président américain, alors qu'approchent les élections législatives de mi-mandat de novembre, que beaucoup considèrent comme une bataille difficile pour le camp républicain.
Quelque 58% des électeurs, dont un républicain sur cinq et deux tiers des indépendants, ont déclaré qu'ils seraient moins enclins à soutenir les candidats qui appuient l'approche de Donald Trump dans le conflit avec l'Iran.
Les États-Unis et Israël ont lancé des attaques surprises contre l'Iran en février, une offensive qui contraint Téhéran à riposter en attaquant des alliés des États-Unis dans la région.
Les prix de l'essence aux États-Unis ont depuis grimpé à environ 4 dollars (3,4 euros) le gallon (3,8 litres), soit un dollar de plus qu'avant le début de la guerre.
Le sondage Reuters/Ipsos a recueilli les réponses de 4.557 adultes américains à l'échelle nationale, dont 3.577 électeurs inscrits. Il présente une marge d'erreur de 2 points de pourcentage.
(Rédigé par Jason Lange et Bo Erickson à Washington ; avec la contribution de Jacob Bogage ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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