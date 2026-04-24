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Les Américains tiennent Trump pour responsable de la flambée des prix de l'essence selon un sondage Reuters/Ipsos
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 14:42

Prix élevés de l'essence dans une station Mobil à West Hollywood

Prix élevés de l'essence dans une station Mobil à West Hollywood

par Bo Erickson et Jason Lange

Une nette majorité d’Américains tient le président des Etats-Unis Donald ​Trump pour responsable de la flambée des prix de l’essence, relève un sondage Reuters/Ipsos.

Quelque 77% des électeurs inscrits ayant participé au sondage, qui s'est ​achevé en début de semaine, ont déclaré que Donald Trump portait au moins une part ​importante de responsabilité dans la récente ⁠hausse des prix de l'essence, déclenchée par sa décision de lancer ‌une guerre contre l'Iran aux côtés d'Israël.

Ce point de vue était largement partagé à travers tout le spectre politique, ​55% des électeurs républicains, ‌82% des indépendants et 95% des démocrates attribuant la ⁠responsabilité de cette hausse au président.

Ces chiffres pèsent sur le parti républicain du président américain, alors qu'approchent les élections législatives de mi-mandat de ⁠novembre, que beaucoup ‌considèrent comme une bataille difficile pour le camp républicain.

Quelque 58% ⁠des électeurs, dont un républicain sur cinq et deux tiers des ‌indépendants, ont déclaré qu'ils seraient moins enclins à soutenir ⁠les candidats qui appuient l'approche de Donald Trump dans ⁠le conflit avec ‌l'Iran.

Les États-Unis et Israël ont lancé des attaques surprises contre l'Iran en ​février, une offensive qui contraint Téhéran ‌à riposter en attaquant des alliés des États-Unis dans la région.

Les prix de l'essence aux ​États-Unis ont depuis grimpé à environ 4 dollars (3,4 euros) le gallon (3,8 litres), soit un dollar de plus qu'avant le début de ⁠la guerre.

Le sondage Reuters/Ipsos a recueilli les réponses de 4.557 adultes américains à l'échelle nationale, dont 3.577 électeurs inscrits. Il présente une marge d'erreur de 2 points de pourcentage.

(Rédigé par Jason Lange et Bo Erickson à Washington ; avec la contribution de Jacob Bogage ; version française Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)

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6 commentaires

  • 15:22

    Les pétroliers américains peuvent lui dresser une statue .

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