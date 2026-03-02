 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Banque nationale suisse annonce un bénéfice annuel de 34 milliards de dollars
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 07:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, contexte)

La Banque nationale suisse

SNBN.S a enregistré un bénéfice annuel de 26,1 milliards de francs suisses (34 milliards de dollars) pour 2025, a déclaré la banque centrale lundi, confirmant ses chiffres provisoires antérieurs.

La BNS a déclaré en janvier qu'elle s'attendait à réaliser un bénéfice d'environ 26 milliards de francs l'année dernière, un chiffre qui a été stimulé par une forte augmentation des prix de l'or, les investisseurs recherchant des actifs refuges dans le cadre des turbulences commerciales mondiales déclenchées par les tarifs douaniers du président américain Donald Trump.

La BNS a réalisé un gain de valorisation de 36,3 milliards de francs sur les 1030 tonnes métriques d'or qu'elle détient, a-t-elle indiqué lundi, le métal précieux ayant gagné près de 46% en valeur au cours de l'année.

En revanche, la BNS a perdu 8,8 milliards de francs sur ses avoirs en monnaies étrangères, car les intérêts et les dividendes de ses actions et de ses obligations ont été annulés par les effets de la conversion en francs suisses, qui a augmenté de 14% par rapport au dollar américain l'année dernière.

Le bénéfice annuel total de la BNS est donc tombé à 26,1 milliards de francs, contre 80,7 milliards en 2024.

Grâce à ce bénéfice, la BNS pourra verser un dividende de 15 francs par action, le maximum légal, à ses actionnaires, ainsi que 4 milliards de francs aux gouvernements central et régionaux suisses.

(1 $ = 0,7688 franc suisse)

Devises

Valeurs associées

EUR/CHF SPOT
0,9037 Six - Forex 1 0,00%
Or
5 385,62 USD Six - Forex 1 +2,04%
SNB
3 410,000 CHF Swiss EBS Stocks -1,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe vue dans le rouge avec le conflit en Iran
    information fournie par Reuters 02.03.2026 07:53 

    par Mara Vilcu Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge lundi à l'ouverture, alors que ‌les frappes militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran ne semblent pas connaître de répit. D'après les premières indications disponibles, le ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 02.03.2026 07:44 

    (Actualisé avec SES, Exosens) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de ... Lire la suite

  • EUTELSAT : Les signaux haussiers sont intacts
    EUTELSAT : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 02.03.2026 07:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • CLARIANE : L'indécision domine
    CLARIANE : L'indécision domine
    information fournie par TEC 02.03.2026 07:43 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank