La Banque nationale suisse annonce un bénéfice annuel de 34 milliards de dollars

(Ajout de détails, contexte)

La Banque nationale suisse

SNBN.S a enregistré un bénéfice annuel de 26,1 milliards de francs suisses (34 milliards de dollars) pour 2025, a déclaré la banque centrale lundi, confirmant ses chiffres provisoires antérieurs.

La BNS a déclaré en janvier qu'elle s'attendait à réaliser un bénéfice d'environ 26 milliards de francs l'année dernière, un chiffre qui a été stimulé par une forte augmentation des prix de l'or, les investisseurs recherchant des actifs refuges dans le cadre des turbulences commerciales mondiales déclenchées par les tarifs douaniers du président américain Donald Trump.

La BNS a réalisé un gain de valorisation de 36,3 milliards de francs sur les 1030 tonnes métriques d'or qu'elle détient, a-t-elle indiqué lundi, le métal précieux ayant gagné près de 46% en valeur au cours de l'année.

En revanche, la BNS a perdu 8,8 milliards de francs sur ses avoirs en monnaies étrangères, car les intérêts et les dividendes de ses actions et de ses obligations ont été annulés par les effets de la conversion en francs suisses, qui a augmenté de 14% par rapport au dollar américain l'année dernière.

Le bénéfice annuel total de la BNS est donc tombé à 26,1 milliards de francs, contre 80,7 milliards en 2024.

Grâce à ce bénéfice, la BNS pourra verser un dividende de 15 francs par action, le maximum légal, à ses actionnaires, ainsi que 4 milliards de francs aux gouvernements central et régionaux suisses.

(1 $ = 0,7688 franc suisse)