La Banque Nationale du Canada dépasse les prévisions de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une comparaison des résultats et des commentaires du directeur général)

La Banque Nationale du Canada NA.TO a dépassé mercredi les estimations des analystes concernant son bénéfice trimestriel, grâce aux solides performances de ses segmentsdes marchés financiers et de la gestion de patrimoine . Le résultat net de son segment des marchés financiers a progressé de 32% par rapport à l'année dernière, pour s'établir à 442 millions de dollars canadiens (318,70 millions de dollars) au cours du trimestre, tandis quele bénéfice de sa divisionde gestion de patrimoine a augmenté de 21%, atteignant 296 millions de dollars canadiens. Son activité de banque de détail et d'entreprise a également enregistré une hausse de 14 % de ses bénéfices, à 370 millions de dollars canadiens, grâce à la baisse des provisions pour pertes sur prêts, c'est-à-dire les fonds que les banques mettent de côté pour faire face à d'éventuels prêts non performants.

Les banques canadiennes constatent un ralentissement de la constitution de provisions pour pertes sur prêts après avoir constitué, au cours de l'année écoulée, d'importantes réserves pour faire face à une éventuelle détérioration de la qualité du crédit. Certaines banques ont indiqué que leurs clients résistaient à l'incertitude liée aux tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada, après que les deux pays ont rompu les négociations sur un accord commercial historique au début du mois. Les États-Unis ont imposé des droits de douane sur certains produits canadiens et le Canada a riposté en instaurant des droits de douane sur l'acier et l'aluminium américains.

“ Malgré les incertitudes commerciales et géopolitiques, la résilience du Canada et la réorientation de son économie créent des opportunités de croissance ”, a déclaré Laurent Ferreira, directeur général de la Banque Nationale. L'économie canadienne a bien résisté malgré des tensions commerciales prolongées avec les États-Unis. Une croissance de l'emploiplus forte que prévu et une baisse du chômage en juillet témoignent d' une activité intérieure résiliente, ce qui aide à protéger les banques contre les risques liés aux droits de douane. La Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO , qui évolue dans le même secteur, a dépassé mardi les estimations de bénéfices, grâce notamment à la bonne santé des marchés financiers. Sur une base ajustée, le produit net d'intérêts de la Banque Nationale du Canada, qui correspond à la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles versent sur les dépôts, s'est élevé à 1,25 milliard de dollars canadiens au troisième trimestre, contre 1,17 milliard de dollars canadiens à la même période de l'année précédente. La banque canadienne a enregistré un bénéfice ajusté de 1,36 milliard de dollars canadiens (980,75 millions de dollars), soit 3,39 dollars canadiens par action, au cours du trimestre clos le 31 juillet, contre un bénéfice de 1,1 milliard de dollars canadiens, soit 2,68 dollars canadiens par action, il y a un an.

Selon les données de LSEG, les analystes tablaient sur un bénéfice de 3,22 dollars canadiens par action.

(1 dollar américain = 1,3869 dollar canadien)