La Banque nationale de Pologne assouplit sa politique monétaire

(AOF) - Narodowy Bank Polski a abaissé aujourd'hui son principal taux directeur de 25 points de base à 4,75%, comme attendu. " L'estimation rapide de l'inflation pour le mois d'août a modifié les perspectives politiques de ce mois-ci vers une position accommodante, contrairement aux prévisions antérieures qui tablaient sur un maintien possible en septembre (après une baisse en juillet) ", expliquait ce matin Commerzbank. L'inflation était ressortie à 2,8% le mois dernier contre 3,1% en juillet, mais l'inflation dans le secteur des services était restée élevée.

" Les prochaines décisions du Conseil dépendront des informations qui seront disponibles concernant les perspectives d'inflation et d'activité économique. La politique budgétaire, la reprise de la demande des ménages et la forte croissance des salaires restent des facteurs de risque pour une inflation faible ", a commenté la Banque nationale de Pologne. " L'incertitude provient également du niveau des prix administrés de l'énergie et de l'évolution de l'inflation à l'étranger, résultant notamment des changements dans les politiques commerciales des grandes économies. "

Elle est également prête à intervenir sur le marché des changes. En fin de journée, le zloty polonais gagne 0,23% à 0,2351 euro.