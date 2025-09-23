La banque italienne MPS emporte 86,3% de Mediobanca

La banque Monte dei Paschi di Siena (MPS) a pris lundi le contrôle de sa rivale Mediobanca en rachetant plus de 86,3% de son capital, selon une annonce de la Bourse italienne.

( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

Huit mois après l'annonce surprise de cette offre d'achat, cette opération va permettre à MPS de former le troisième pôle bancaire italien, concurrençant Intesa Sanpaolo et UniCredit.

L'offre d'achat, qui avait été améliorée, a connu un sprint final d'adhésions ce lundi, passant de 70,48% à 86,3% du capital en un jour.

Le patron de la banque généraliste MPS Luigi Lovaglio tenait à dépasser les deux tiers du capital de la banque d'affaires Mediobanca pour assurer une fusion.

N'ayant cependant pas atteint les 90%, il n'est pas tenu de retirer immédiatement l'action Mediobanca de la Bourse.

Ancien maillon faible du secteur bancaire, MPS avait stupéfié les marchés fin janvier en lançant son offre d'achat sur Mediobanca, dans la mesure où sa propre capitalisation boursière (9,7 milliards d'euros au 2 septembre) était bien inférieure à celle de sa cible (16,5 milliards).

Au bord d'une faillite retentissante, la banque fondée à Sienne en 1472 avait dû être renflouée en 2017 à hauteur de 5,4 milliards d'euros par l'État italien qui en était devenu le principal actionnaire. Rome a réduit sa participation à 11,7% en cédant en novembre 2024 au total 15% sur les marchés.

La direction de Mediobanca, opposée à son rachat, va démissionner le 28 octobre, date de l'assemblée générale du groupe bancaire.