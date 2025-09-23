Eolien/Orsted: un tribunal autorise la reprise d'un projet gelé aux Etats-Unis

Un tribunal américain a donné son feu vert à la reprise des travaux d'un des parcs éoliens du groupe danois Orsted aux Etats-Unis, bloqué par l'administration Trump, faisant bondir son action mardi.
( Ritzau Scanpix / THOMAS TRAASDAHL )
Washington avait ordonné fin août l'arrêt des travaux sur un immense projet en mer au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre, baptisé Revolution Wind, pourtant achevé à 80%.
Le danois Orsted, leader du développement d'énergie éolienne offshore, avait quelques jours plus tard, le 4 septembre, déposé une plainte auprès d'un tribunal de la capitale américaine.
Lundi, ce tribunal a autorisé la reprise des travaux, le temps de l'examen de la plainte.
"Cette décision permet à Revolution Wind, LLC de reprendre les activités affectées pendant que la procédure judiciaire contestant l'ordre de suspension se poursuit", a indiqué Orsted dans un communiqué.
"Revolution Wind continuera à travailler en collaboration avec l'administration américaine et les autres parties prenantes afin de parvenir à une résolution rapide", a-t-il ajouté.
Le titre Orsted gagnait 6,59% à 118,20 couronnes vers 10H15 locales dans un marché en hausse.
Orsted doit faire face à la volonté de l'administration Trump de bloquer le développement de l'éolien aux Etats-Unis.
Les actionnaires du groupe danois ont, dans ce contexte approuvé début septembre une recapitalisation de 60 milliards de couronnes (8 milliards d'euros).
Celle-ci doit servir à financer son projet éolien offshore Sunrise Wind - en construction au large des côtes de New York, dans des conditions financières correctes.
Orsted voulait céder une participation dans ce projet mais n'y est pas parvenu et a donc décidé d'assumer la pleine propriété de ce parc.
