Zone euro: l'activité économique a atteint en septembre sa croissance la plus élevée en 16 mois

L'activité économique du secteur privé dans la zone euro a atteint en septembre sa plus forte croissance depuis mai 2024, selon l'indice PMI Flash publié mardi par S&P Global.

( AFP / DANIEL ROLAND )

Ce baromètre, calculé sur la base de sondages d'entreprises, s'est établi à 51,2 en septembre, contre 51 en août. Il s'agit du neuvième mois consécutif de hausse, et d'un sommet depuis 16 mois.

Un chiffre situé sous la barre des 50 signale une baisse de l'activité. Au-dessus de ce seuil, il reflète une progression.

En revanche, après avoir brièvement augmenté en août, le volume des nouvelles commandes reçues par les entreprises a stagné au cours du mois.

De nouveau, c'est l'activité dans les services qui a été le principal moteur de ce mouvement : elle a crû à son rythme le plus élevé depuis le début de l'année.

L'industrie reste également en croissance, mais sa progression a ralenti par rapport au sommet depuis 3 ans et demi atteint en août.

"La reprise économique de la zone euro s'est poursuivie en septembre", mais "nous sommes toutefois encore loin d'observer le dynamisme nécessaire à une croissance durable", a tempéré Cyrus de la Rubia, économiste à la Hamburg Commercial Bank, partenaire de S&P Global, cité dans le communiqué.

L'indicateur ne reflète "qu'une légère expansion de l'activité globale de la zone euro, atteignant néanmoins, à ce niveau modeste, un sommet de seize mois", souligne-t-il.

Selon lui, au vu de ces chiffres, et d'un ralentissement de la hausse des prix facturés par les entreprises, "la BCE pourrait envisager une nouvelle baisse de ses taux directeurs avant la fin de l'année".