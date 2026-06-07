La banque italienne BPM invite MPS à des négociations en vue d'une fusion de 58 milliards de dollars, tandis qu'Intesa et BPER envisagent de se lancer dans la course

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* La valeur de la société issue de la fusion pourrait dépasser les 50 milliards d'euros

* Elle devancerait UniCredit et deviendrait la deuxième banque d'Italie

* Cette initiative intervient alors qu'Intesa et BPER envisagent également de faire une offre

(Réécriture avec plus de détails) par Valentina Za, Giuseppe Fonte et Andrea Mandala

La banque italienne Banco BPM BAMI.MI a annoncé dimanche qu'elle inviterait Banca Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI à discuter d'un éventuel rapprochement, des sources indiquant que MPS avait également suscité l'intérêt d'Intesa Sanpaolo ISP.MI et de BPER Banca EMII.MI .

MPS, qui a été renflouée par l'État en 2017 et reprivatisée en 2023-2024, est devenue un pivot de la poursuite de la consolidation bancaire italienne après avoir racheté Mediobanca lors d'une première vague de fusions l'année dernière. Cette opération en a fait le premier investisseur de l'assureur Generali GASI.MI .

"Tous les chemins mènent à Sienne", a déclaré Luigi Lovaglio, directeur général de MPS, lors d'un événement récent, en référence au siège toscan de la banque.

Alors que BPM a annoncé son intention de proposer un rapprochement évoqué depuis longtemps, quatre personnes proches du dossier ont indiqué qu'Intesa et BPER envisageaient une offre potentielle.

Une source a indiqué que le conseil d'administration d'Intesa s'était réuni dimanche pour discuter de la question. Intesa a refusé de commenter, tandis que BPER n'était pas immédiatement disponible.

Intesa est confrontée à des contraintes en matière de concurrence en Italie depuis son acquisition d'UBI en 2020, qui a détrôné UniCredit de son statut de plus grande banque italienne. Deux sources ont indiqué qu'Intesa ne s'intéressait qu'à certaines parties de MPS, ce qui laisse entrevoir un démantèlement.

BPM, qui travaille avec Citi et Goldman Sachs, a déclaré que sa proposition permettrait de préserver les deux banques.

Le groupe fusionné aurait une valeur de marché d'environ 50 milliards d'euros (58 milliards de dollars). BPM a estimé que le bénéfice par action augmenterait de plus de 10 %, grâce à des avantages annuels avant impôts dépassant 1,1 milliard d'euros.

BPM a déclaré que son conseil d'administration, qui comprend des représentants du Crédit Agricole CAGR.PA , son principal actionnaire, avait approuvé à l'unanimité une initiative visant à manifester son intérêt auprès de MPS pour discuter d'une "fusion entre égaux".

La banque n'a donné aucune autre précision sur la structure de l'opération.

MPS a déclaré qu'elle ne ferait aucun commentaire sur l'annonce de BPM tant que son conseil d'administration n'en aurait pas discuté.

La banque a prévu une réunion de son conseil d'administration lundi, ce qui lui donnera une première occasion de discuter de la question, selon une source proche du dossier.

Banco BPM est devenu actionnaire de MPS en novembre 2024, lorsque le gouvernement italien a achevé la reprivatisation de la banque et fait entrer des investisseurs nationaux en tant qu'actionnaires principaux.

Les perspectives d’un rapprochement entre BPM et MPS avaient alors incité UniCredit à lancer une offre publique d’achat sur Banco BPM. L’offre a finalement échoué en juillet 2025, mais elle a empêché la cible de poursuivre d’autres opérations de fusion-acquisition.

Après avoir perdu sa première place au profit d'Intesa à la suite de l'opération UBI, UniCredit a nommé en 2021 le spécialiste des fusions-acquisitions Andrea Orcel au poste de directeur général, avec pour mandat de poursuivre les acquisitions. Andrea Orcel, qui se concentre désormais sur le rachat de la Commerzbank CBKG.DE , a déclaré qu'UniCredit pourrait "renoncer volontairement" à la consolidation italienne si aucune opération ne répondait à ses conditions.

(1 $ = 0,8681 euro)