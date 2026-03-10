 Aller au contenu principal
La banque goeasy chute après la signalisation d'une radiation de créances de 131 millions de dollars US et la suspension des dividendes et des rachats d'actions
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions de goeasy GSY.TO plongent de 46,93 % à 62,5 $CAN, après que la banque canadienne a prévu un amortissement progressif de 178 millions $CAN (131,25 millions de dollars US) au quatrième trimestre sur 5,5 milliards $CAN (4,06 milliards de dollars US) de prêts à la consommation bruts

** Elle s'attend également à une dépréciation de 55 millions de dollars canadiens (40,55 millions de dollars US) pour les intérêts et les frais de prêts; le total des radiations nettes du quatrième trimestre, y compris l'amortissement progressif, devrait atteindre 331 millions de dollars canadiens (244,06 millions de dollars US)

** La société suspend son dividende trimestriel et ses rachats d'actions; elle retire ses prévisions pour le quatrième trimestre 2025 et pour les trois prochaines années

** Felix Wu, qui occupait le poste de directeur financier par intérim depuis le 30 septembre, a été nommé directeur financier permanent, avec effet immédiat

** La société devrait publier ses résultats pour le quatrième trimestre 2025 après la clôture du marché, le 25 mars

(1 $ = 1,3562 dollar canadien)

