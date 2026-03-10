La banque goeasy chute après la signalisation d'une radiation de créances de 131 millions de dollars US et la suspension des dividendes et des rachats d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions de goeasy GSY.TO plongent de 46,93 % à 62,5 $CAN, après que la banque canadienne a prévu un amortissement progressif de 178 millions $CAN (131,25 millions de dollars US) au quatrième trimestre sur 5,5 milliards $CAN (4,06 milliards de dollars US) de prêts à la consommation bruts

** Elle s'attend également à une dépréciation de 55 millions de dollars canadiens (40,55 millions de dollars US) pour les intérêts et les frais de prêts; le total des radiations nettes du quatrième trimestre, y compris l'amortissement progressif, devrait atteindre 331 millions de dollars canadiens (244,06 millions de dollars US)

** La société suspend son dividende trimestriel et ses rachats d'actions; elle retire ses prévisions pour le quatrième trimestre 2025 et pour les trois prochaines années

** Felix Wu, qui occupait le poste de directeur financier par intérim depuis le 30 septembre, a été nommé directeur financier permanent, avec effet immédiat

** La société devrait publier ses résultats pour le quatrième trimestre 2025 après la clôture du marché, le 25 mars

(1 $ = 1,3562 dollar canadien)