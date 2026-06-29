La Banque européenne d'investissement accorde un prêt de 3 milliards d'euros à Airbus

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* Airbus signe un premier prêt d'un milliard d'euros avec la BEI dans le cadre d'un programme plus large de 3 milliards d'euros

* Destiné à contribuer au financement des plans de recherche et développement à long terme d'Airbus

(Ajout d'informations supplémentaires fournies par la BEI et Airbus à partir du paragraphe 1) par Sudip Kar-Gupta

La Banque européenne d'investissement (BEI) s'engage à verser 3 milliards d'euros au constructeur aéronautique Airbus AIR.PA . Selon la BEI, cette initiative vise à renforcer la base industrielle européenne face à la concurrence mondiale, notamment celle des États-Unis et de la Chine.

La BEI et Airbus ont déclaré lundi dans un communiqué commun qu’Airbus avait signé un premier prêt d’un milliard d’euros avec la BEI, dans le cadre d’un programme de financement plus large de 3 milliards d’euros. Ce prêt accordé à Airbus constitue la dernière initiative en date de l’Europe pour consolider ses secteurs technologiques et industriels. Il fait suite à un projet de regroupement des activités de satellites d’Airbus AIR.PA , de Thales

TCFP.PA et de Leonardo LDOF.MI , qui vise à créer un concurrent européen à Starlink, l’entreprise d’Elon Musk.

La BEI a indiqué que son accord de financement en faveur d’Airbus, dont le principal concurrent est Boeing BA.N , soutiendrait les investissements prévus par Airbus jusqu’en 2030 dans des domaines tels que l’aviation commerciale, la sécurité, la défense et la technologie. Elle a ajouté que ce financement de 3 milliards d’euros accordé à Airbus constituait leplus important prêtaux entreprises jamais autorisé par la BEI.

« Ce financement renforce la solidité de notre partenariat stratégique avec la BEI, en soutenant la recherche commerciale et de défense qui stimule la compétitivité industrielle européenne. Les conditions très compétitives et la flexibilité accrue nous offrent une marge de manœuvre maximale pour gérer notre bilan, minimiser le coût de portage et soutenir nos investissements à long terme dans l’innovation aérospatiale », a déclaré Thomas Toepfer, directeur financier d’Airbus, dans un communiqué.

(1 dollar = 0,8770 euro)