La banque de blockchain Figure et ses investisseurs lèvent 787,5 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'émetteur de stablecoins Figure Technology, ainsi que certains de ses investisseurs existants, ont levé 787,5 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis mercredi, devenant ainsi la dernière entreprise de cryptomonnaie à accéder aux marchés publics alors que les actifs numériques gagnent en acceptation par le grand public.
