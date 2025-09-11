 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La banque de blockchain Figure et ses investisseurs lèvent 787,5 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 05:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'émetteur de stablecoins Figure Technology, ainsi que certains de ses investisseurs existants, ont levé 787,5 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis mercredi, devenant ainsi la dernière entreprise de cryptomonnaie à accéder aux marchés publics alors que les actifs numériques gagnent en acceptation par le grand public.

