La banque d'investissement Fenchurch recrute Gautam Chawla de Barclays en tant que co-directeur pour les États-Unis, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le refus de Barclays de commenter au paragraphe 4, les données de transactions aux paragraphes 7-8) par David French

Fenchurch Advisory Partners, une banque d'investissement spécialisée dans le secteur des services financiers, recrute Gautam Chawla en tant que co-directeur de ses opérations aux États-Unis, ont indiqué jeudi des personnes au fait du dossier.

Il a quitté Barclays BARC.L , où il occupait le poste de co-directeur mondial du groupe des institutions financières, et rejoindra la société en novembre.

Chez Fenchurch, une filiale de la banque d'investissement française Natixis BFCEp.PA , Chawla travaillera aux côtés de John Sipp, l'actuel directeur des opérations américaines de la banque, qui a rejoint Fenchurch lors de l'ouverture de son bureau à New York en 2022.

Fenchurch et Barclays ont décliné de commenter.

Gautam Chawla a plus de 30 ans d'expérience dans la banque d'investissement, dont les cinq dernières années à Barclays. Avant cela, il a passé près de trois décennies chez Citigroup

C.N , notamment en tant que coresponsable de la banque d'investissement mondiale dans le secteur de l'assurance, selon son profil LinkedIn.

Fenchurch a été fondée à Londres en 2003 par Malik Karim, un négociateur chevronné et ancien trésorier du parti conservateur britannique. Elle s'est ensuite développée pour compter environ 70 banquiers à Londres, Paris et New York, tous spécialisés dans les services de conseil aux entreprises financières en matière de fusions-acquisitions, de levée de capitaux et d'activisme actionnarial.

Les fusions-acquisitions visant les entreprises financières américaines ont atteint 137,1 milliards de dollars dans les sept premiers mois de cette année, avec en tête l'accord de 24,25 milliards de dollars conclu par Global Payments GPN.N pour racheter Worldpay.

Bien que les volumes aient diminué par rapport à la même période de 2024, les entreprises financières sont restées le troisième secteur le plus actif, représentant environ 13 % du total des transactions aux États-Unis, selon les données de LSEG.