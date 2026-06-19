La Banque d'Angleterre teste la résilience des marchés privés face à un choc mondial majeur

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Vendredi, la Banque d’Angleterre a présenté le scénario pour le test de résistance de cette année portant sur les marchés privés, en simulant un choc mondial grave qui ferait chuter les marchés boursiers de 35% et ferait grimper l’inflation à 7%.

Le test part du principe que des événements géopolitiques non précisés perturbent les chaînes d’approvisionnement, déclenchant une profonde récession au cours de laquelle l’économie britannique se contracte de 4% et le chômage augmente.

Plus de 40 entreprises participent au scénario exploratoire à l’échelle du système (SWES), le premier du genre au monde, dont 17 gestionnaires d’actifs alternatifs tels qu’Apollo Global

APO.N Management, Ares ARES.N , Bain Capital et KKR. La Banque d’Angleterre ne réglementant pas les gestionnaires d’actifs, leur participation est volontaire.

Cet exercice vise à évaluer comment les banques et les institutions financières non bancaires actives sur les marchés privés réagiraient à une récession mondiale grave mais plausible, et comment leurs comportements pourraient interagir pour amplifier les tensions au sein du système financier. Les régulateurs du monde entier ont renforcé leur surveillance des marchés privés. En mai, le Conseil de stabilité financière a indiqué que des signes de tensions sous-jacentes apparaissaient sur l’ensemble du crédit privé – généralement les prêts non bancaires accordés aux entreprises de taille moyenne. La BoE avait déjà exprimé sa crainte que l’opacité des marchés privés ne puisse exacerber des défaillances isolées. La BoE a précisé que ce scénario – à l’instar d’autres scénarios utilisés lors des précédents tests de résistance – ne constituait pas une prévision de ce qu’elle estime susceptible de se produire dans l’économie mondiale. Elle prévoit de communiquer les résultats de la première phase du test d’ici la fin de l’année, avant de mener un deuxième test de résistance au début de l’année prochaine, suivi d’un rapport final.