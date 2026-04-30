La banque communautaire BayFirst lève 80 millions de dollars et nomme un nouveau directeur général

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BayFirst Financial BAFN.O a annoncé jeudi avoir levé 80 millions de dollars auprès d'investisseurs dans le cadre d'une opération de recapitalisation et avoir nommé Alfred Rogers à la tête de la société.

Les actions de cette banque locale basée à St. Petersburg, en Floride, ont chuté d'environ 43 % pour atteindre 4,77 dollars en séance prolongée. Le titre avait progressé de 6 % cette année à la dernière clôture.

Voici quelques détails:

* BayFirst a émis des actions privilégiées convertibles à l'intention d'investisseurs dans le cadre d'une offre d'(s PIPE (Private Investment in Public Equity), qui peuvent être converties ou échangées contre environ 22,9 millions d'actions à un prix d'achat effectif de 3,50 dollars par action.

* La banque, qui disposait de 1,2 milliard de dollars d'actifs au 31 mars, prévoit d'identifier certains actifs critiqués – des crédits jugés faibles – et d'élaborer un plan en vue de leur cession ultérieure ou d'une autre solution.

* La perte nette s'est creusée à 5,7 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 2,5 millions de dollars un an plus tôt.

* BayFirst affiche une capitalisation boursière de 32,9 millions de dollars à la dernière clôture, selon les données de LSEG.

* La banque a décidé de reprendre le versement de dividendes à ses actionnaires privilégiés, a déclaré le président Anthony Saravanos.

* Hovde Group a agi en tant qu'agent de placement exclusif pour le PIPE.