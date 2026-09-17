La banque centrale de Taïwan maintient ses taux et annonce une orientation restrictive

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* La banque centrale de Taïwan maintient son taux d'intérêt de référence à 2 %, comme prévu

* La banque centrale de Taïwan relève ses prévisions de PIB pour 2026 à 11,48 %

* Cette décision fait suite à la hausse des taux décidée la veille par la Réserve fédérale

(Ajout d'informations fournies par le gouverneur (paragraphes 6 et 7) et de commentaires d'économistes (paragraphes 9 et 13)

par Liang-sa Loh et Faith Hung

La banque centrale de Taïwan a maintenu jeudi son taux directeur inchangé, comme prévu, compte tenu des bons résultats de l'économie axée sur les technologies et d'une inflation relativement modérée, mais a indiqué qu'elle s'orientait vers un resserrement monétaire.

La décision de maintenir le taux d’escompte de référence

TWINTR=ECI à 2 %, comme l’avaient prédit les économistes , va à contre-courant de la décision prise la veille par la Réserve fédérale américaine de relever ses taux d’intérêt de 25 points de base, soulignant ainsi la confiance de Taipei dans sa lutte contre l’inflation.

Taïwan occupe une position atypique parmi les économies avancées, car la forte croissance tirée par le secteur des semi-conducteurs permet de maintenir le moteur des exportations à plein régime, réduisant ainsi la pression sur les décideurs politiques pour qu’ils soutiennent l’économie face aux tensions géopolitiques et à l’inflation.

“Notre orientation de politique monétaire ne suit pas celle des autres pays; nous suivons notre propre voie”, a déclaré le gouverneur Yang Chin-long aux journalistes à l’issue de la réunion trimestrielle de la banque centrale consacrée à la fixation des taux.

“Sur le long terme, l’inflation à Taïwan a été relativement modérée par rapport à celle des grandes économies”, a-t-il ajouté. “Même si nous n’avons pas relevé les taux d’intérêt, nos opérations monétaires s’orientent toujours vers un resserrement.”

Deux membres du conseil d’administration ont exprimé leur désaccord quant à la décision de maintenir les taux inchangés, faisant part de leurs inquiétudes concernant l’inflation, a ajouté Yang.

“Si l’inflation continue d’augmenter l’année prochaine, la banque centrale prendra des mesures”, a-t-il déclaré. La banque centrale compte une douzaine de membres au sein de son conseil d’administration.

Si la banque centrale a légèrement revu à la hausse ses prévisions concernant l'indice des prix à la consommation (IPC) pour cette année, à 2,03 % contre 1,91 % en juin, elle s'attend à ce que l'inflation ralentisse pour s'établir à 1,83 % l'année prochaine.

“À moins de pressions inflationnistes inattendues, il n’y a pas lieu de relever les taux”, a déclaré Lu Cheng-tao, économiste en chef chez President Capital Management.

L’économie a connu un essor grâce à la forte demande mondiale de semi-conducteurs fabriqués par des entreprises telles que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW , utilisés dans les applications d’intelligence artificielle de sociétés comme Nvidia NVDA.O .

La banque centrale a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique pour 2026, les portant à 11,48 % contre 9,45 % en juin dernier. Pour l’année prochaine, elle prévoit un ralentissement de la croissance, qui s’établirait à 5,82 %.

L'économie taïwanaise a enregistré une croissance de 8,68 % en 2025, son taux le plus élevé depuis 15 ans.

Les économistes de Capital Economics ont indiqué dans une note que, compte tenu de la modération des pressions sur les prix et d’une croissance économique solide, la banque centrale devrait maintenir ses taux d’intérêt inchangés à 2 % dans un avenir prévisible.