La banque centrale d'Islande maintient son taux d'intérêt à 7,25 %
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 09:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte dans le paragraphe 2, la citation dans les paragraphes 3-4)

La banque centrale d'Islande a laissé son taux d'intérêt directeur inchangé à 7,25 % mercredi en raison d'une inflation obstinément élevée et a déclaré que de nouvelles réductions de taux dépendront de preuves claires qu'elle se rapproche de l'objectif de 2,5 % de la banque.

En janvier , les prix à la consommation ont augmenté de 5,2 % en glissement annuel.

"Bien que l'augmentation de l'IPC en janvier soit due en grande partie à des changements dans les prélèvements publics sur les nouveaux véhicules à moteur, les hausses de prix sont encore relativement répandues", a déclaré Sedlabanki dans un communiqué.

"Les pressions inflationnistes sous-jacentes restent donc persistantes, même si l'activité économique s'est ralentie et qu'il y a des signes évidents de refroidissement du marché du travail".

