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La banque centrale australienne relève ses taux pour freiner l'inflation
information fournie par AOF 03/11/2026 à 08:10

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(Zonebourse.com) - La Banque centrale d'Australie (RBA) durcit une nouvelle fois sa politique monétaire en relevant son principal taux directeur de 25 points de base, à 4,85%, son plus haut niveau depuis 18 ans. Face à une inflation persistante, alimentée notamment par le conflit au Moyen-Orient, l'institution privilégie la stabilité des prix, quitte à peser davantage sur la consommation et le marché immobilier.

C'est la cinquième hausse des taux directeurs décidée par la Reserve Bank of Australia depuis le début de l'année. L'institution monétaire retrouve ainsi des niveaux observés pour la dernière fois fin 2008. Une décision qui reflète les difficultés rencontrées pour ramener durablement l'inflation dans sa fourchette cible de 2% à 3%.

En septembre, l'inflation annuelle atteignait encore 4,3%. La prolongation du conflit au Moyen-Orient et les perturbations de l'approvisionnement mondial en pétrole entretiennent les tensions sur les prix de l'énergie. Ces dernières se répercutent progressivement sur les coûts de transport, de production et, finalement, sur les prix payés par les consommateurs. La RBA s'inquiète également de la persistance des pressions inflationnistes domestiques et du risque de voir les anticipations d'inflation s'installer durablement à un niveau élevé.

Les ménages australiens en première ligne

Si cette politique monétaire restrictive vise à ralentir l'inflation, elle n'est pas sans conséquences pour l'économie australienne. En augmentant le coût du crédit, la banque centrale cherche à freiner la consommation des ménages et les investissements des entreprises afin de réduire les pressions sur la demande.

Le marché immobilier est particulièrement exposé puisque les crédits australiens sont essentiellement à taux variable. Une hausse des taux directeurs peut donc se répercuter sur les mensualités des emprunteurs ayant déjà contracté un crédit. Ces remboursements supplémentaires réduisent leur revenu disponible, au détriment de la consommation.

Sur les marchés financiers, le durcissement monétaire peut également exercer une pression sur les valorisations boursières, notamment celles des entreprises sensibles au coût du financement. A l'inverse, des taux plus élevés peuvent soutenir le dollar australien en renforçant l'attrait des actifs libellés dans cette devise, même si cette réaction dépend aussi des anticipations des investisseurs.

Une inflation qui résiste jusqu'en 2027

La décision n'a toutefois pas fait l'unanimité. Six membres du conseil de politique monétaire ont voté en faveur de cette hausse, contre trois qui souhaitaient maintenir les taux à 4,60%, illustrant les inquiétudes entourant le ralentissement économique.

La RBA prévoit désormais que l'inflation restera supérieure à 3% jusqu'à la fin de 2027, avant de revenir vers le milieu de sa fourchette cible en 2028. L'institution doit ainsi composer avec un équilibre délicat : contenir la hausse des prix sans provoquer un ralentissement trop brutal de l'activité. Elle affirme rester prête à prendre les mesures nécessaires pour ramener durablement l'inflation vers son objectif.

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