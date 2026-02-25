La banque canadienne BMO dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à l'amélioration de ses provisions pour pertes sur prêts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour pour ajouter les estimations des analystes, les détails du communiqué de presse aux paragraphes 2,4,5.)

BMO Financial BMO.TO a battu mercredi les estimations des analystes pour son bénéfice du premier trimestre, alors que la banque canadienne a mis de côté une somme moins importante que prévu pour couvrir d'éventuelles défaillances de prêts.

BMO, la troisième banque canadienne en termes de capitalisation boursière, a déclaré des revenus records dans chacun de ses segments, en partie grâce à une forte croissance des frais dans les secteurs de la gestion de patrimoine et des marchés financiers, où les bénéfices ajustés ont augmenté de 16 % et 11 % respectivement.

BMO a renforcé ses activités aux États-Unis en éliminant les créances irrécouvrables afin de réduire les provisions pour pertes sur prêts, en se délestant de certaines succursales après l'acquisition de Bank of the West et en réorientant son portefeuille de prêts vers des marchés commerciaux à marge plus élevée et à croissance plus rapide.

Cela a permis au segment américain, sa deuxième plus grande activité, d'enregistrer une croissance de 13 % du bénéfice net ajusté. Au Canada, les bénéfices ont augmenté de 8 %.

Cependant, la croissance des prêts et des dépôts aux États-Unis a souffert. Au Canada, les prêts n'ont augmenté que de 2 % et les dépôts ont diminué de 1 %.

L'économie canadienne a mieux résisté que prévu aux droits de douane américains au cours du trimestre novembre-janvier, conservant une croissance largement intacte malgré les prélèvements élevés qui ont poussé le Premier ministre Mark Carney à diversifier les liens commerciaux au-delà du plus grand partenaire du pays.

Les économistes ont déclaré que le Canada avait évité un scénario catastrophe, grâce à des gains modestes dans les dépenses de consommation et à des baisses limitées de la production, ce qui a incité les prêteurs à mettre de côté des fonds de secours moins importants.

Les provisions pour pertes sur créances de BMO se sont élevées à 746 millions de dollars canadiens, contre 1,01 milliard de dollars canadiens il y a un an. Les analystes avaient prévu 825,8 millions de dollars canadiens, selon les données de LSEG.

BMO Financial a affiché un bénéfice rajusté de 2,55 milliards de dollars canadiens (1,86 milliard de dollars canadiens), pour le trimestre terminé le 31 janvier, comparativement à 2,29 milliards de dollars canadiens. Par action, le bénéfice s'est élevé à 3,48 $CAN, dépassant l'estimation de 3,20 $CAN.

(1 $ = 1,3695 dollar canadien)