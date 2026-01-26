La banque brésilienne Nubank va investir 474 millions de dollars pour agrandir ses bureaux dans le cadre d'un plan hybride

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nubank a déclaré lundi qu'elle investirait plus de 2,5 milliards de reais (474 millions de dollars) sur cinq ans pour étendre son réseau de bureaux au Brésil dans le cadre d'un nouveau modèle de travail hybride.

La banque numérique brésilienne, qui est cotée aux États-Unis par l'intermédiaire de Nu Holdings NU.N , a déclaré à la fin de l'année dernière qu'à partir de juillet 2026, elle exigerait qu'environ 70 % de son personnel travaille dans des bureaux deux jours par semaine.

- Nubank occupera deux nouveaux bâtiments à Sao Paulo, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

- De nouveaux espaces de travail seront également ouverts à Campinas, Rio de Janeiro et Belo Horizonte.

- Ces régions ont été choisies dans le but d'attirer et de retenir les talents", a déclaré Nubank.

- Nubank étend également ses bureaux à Mexico et à Bogota.

- Des espaces de travail ont été inaugurés à Miami et à Palo Alto, et Nubank a déclaré qu'elle aurait bientôt des bureaux à Washington, D.C. et à Buenos Aires.

- Les effectifs de Nubank ont augmenté de 26 % entre septembre 2023 et septembre 2025 pour atteindre 9 500 personnes.

($1 = 5,2754 reais)