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La banque australienne Bendigo and Adelaide Bank poursuit ses gains grâce à des résultats optimistes ; Citi maintient sa note "vendre"
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 07:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les mouvements d'actions)

10 avril - ** Les actions de la Bendigo and Adelaide Bank

BEN.AX ont progressé de 3,2% pour atteindre 11,7 dollars australiens, marquant ainsi leur plus haut niveau depuis le 19 février

** L'action poursuit ses gains, parmi les plus fortes hausses de l'indice de référence .AXJO , qui est en baisse de 0,3%

** Citi maintient sa note de "vente" sur BEN, citant que la mise à jour commerciale du troisième trimestre de la banque a été bien accueillie, mais que les chiffres principaux sont conformes aux prévisions antérieures et n'entraînent pas de révisions soutenues des bénéfices

** L'action de la banque régionale a bondi de 8,4 % jeudi après avoir affiché un bond de 12,8 % des bénéfices en espèces après impôts au troisième trimestre

** Citi a déclaré que les bénéfices ont battu le consensus de la VA pour le second semestre, mais a averti que le dépassement était dû à la qualité des actifs et aux effets de calendrier dans les autres revenus d'exploitation et les coûts

** La société de courtage indique que les vents porteurs qui ont entraîné une marge nette d'intérêts " forte " de 1,98 % au troisième trimestre - la composition, la réévaluation des prix et la baisse des actifs liquides - sont susceptibles de s'inverser partiellement avec la reprise de la croissance du bilan et signale un déclin des actifs productifs d'intérêts moyens

** Citi ajoute que les économies réalisées grâce aux nouveaux partenariats sont déjà intégrées dans les ambitions de réduction des coûts de la direction

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de 7,8 %

(1 $ = 1,4124 dollars australiens)

Valeurs associées

BENDIGO & ADEL
6,900 EUR Tradegate 0,00%
CITIGROUP
124,930 USD NYSE +1,15%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/04/2026 à 07:03:21.

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