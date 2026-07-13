La banque américaine First Hawaiian mise sur la croissance en Californie en rachetant TriCo pour 2 milliards de dollars

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First Hawaiian FHB.O va racheter la banque californienne TriCo Bancshares TCBK.O dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'une valeur de 2 milliards de dollars, dans le but de s'étendre au-delà d'Hawaï et de renforcer sa présence sur le continent américain.

Les opérations de fusion-acquisition entre banques américaines se sont accélérées au cours de l’année écoulée, les conseils d’administration profitant d’un environnement réglementaire plus souple pour se regrouper afin de mieux rivaliser avec leurs concurrents de plus grande envergure.

Les actionnaires de TriCo recevront 2,095 actions de First Hawaiian pour chaque action détenue, ce qui valorise l'établissement régional à 63,12 dollars par action, ont annoncé les banques lundi.

Cette offre représente une prime de 17,7 % par rapport au dernier cours de clôture de TriCo. Lundi, son titre a progressé d’environ 10 %, tandis que celui de First Hawaiian reculait de 5,6 %.

Les actions de First Hawaiian ont toujours été considérées comme une "valeur refuge" et le profil de risque évolue avec cette opération, ce qui pourrait rendre la transaction plus difficile à vendre aux investisseurs, a déclaré Jared Shaw, analyste chez Barclays.

Cette opération permettra à First Hawaiian de renforcer sa présence en Californie, l’État doté de la plus grande économie des États-Unis, où elle a commencé à octroyer des prêts en 1995. Près d’un quart de son portefeuille de prêts est situé sur le continent américain.

Mais depuis sa scission de Bank of the West en 2016, First Hawaiian ne disposait pas d’un réseau d’agences sur le continent américain pour développer ses relations avec la clientèle.

TriCo, qui gère environ 10 milliards de dollars d’actifs, bénéficie d’une forte présence dans le nord et le centre de la Californie. La société issue de la fusion disposera d’un actif total d’environ 34 milliards de dollars et deviendra la sixième plus grande banque dont le siège social est situé dans l’ouest des États-Unis en termes de dépôts.

La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2026. Quatre administrateurs de TriCo, dont son directeur général Rick Smith, rejoindront le conseil d’administration de First Hawaiian.

Les actionnaires de First Hawaiian et de TriCo devraient détenir respectivement environ 65 % et 35 % de la banque issue de la fusion.

Evercore a conseillé First Hawaiian, tandis que Keefe, Bruyette & Woods a conseillé TriCo dans le cadre de cette opération.