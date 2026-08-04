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La banque américaine Banner en hausse après avoir dévoilé un plan de rachat d'actions
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 18:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** Les actions de Banner Corp ( BANR.O ), un établissement de crédit régional américain, progressent de 3 % à 72,2 dollars

** Lundi en fin de journée, BANR a dévoilé un programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 1,7 million d'actions, soit environ 5 % de ses actions ordinaires émises et en circulation

** Les actions pourraient être rachetées par BANR sur le marché libre

** Ce nouveau plan de rachat intervient un peu plus tôt que prévu, compte tenu de l’opération en cours avec Bank of the Pacific – Piper Sandler

** À la clôture d’hier, l’action BANR affichait une hausse de 12 % depuis le début de l’année

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