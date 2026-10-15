La Bank of New York Mellon en hausse après avoir publié des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes

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15 octobre - ** L'action de la banque Bank of New York Mellon

BNY.N affiche une hausse de 1,4 % à 139,5 dollars en pré-ouverture

** La banque annonce un bénéfice par action ajusté de 2,37 dollars au troisième trimestre et un chiffre d’affaires de 5,68 milliards de dollars pour la même période, deux chiffres supérieurs aux estimations des analystes, qui s’élevaient respectivement à 2,27 dollars et 5,55 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices est portée par l'expansion généralisée de la plateforme et une forte demande des clients

** Annonce un total d'actifs sous gestion (AUM) de 2.200 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre

** 11 des 17 sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, et 6 la recommandation “conserver”; le cours cible médian est de 161,50 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 18,6 % depuis le début de l’année, contre une progression de 8,5 % pour l’indice composite du NYSE .NYA