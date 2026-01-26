La Bank of Marin Bancorp progresse après un bénéfice au T4 supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier -

** Les actions de Bank of Marin Bancorp BMRC.O augmentent de 2,95% à 27,20$ après un bénéfice au T4 supérieur aux estimations

** La banque affiche un bénéfice par action ajusté de 59 cents au 4ème trimestre, supérieur aux estimations des analystes de 50 cents par action - données compilées par LSEG

** La société affiche une perte nette de 39,54 millions de dollars au 4ème trimestre en raison de la vente de titres

** Les prêts ont augmenté de 30,5 millions de dollars, soit 5,84% en rythme annuel, et les dépôts ont augmenté de 33,0 millions de dollars, soit 3,88% en rythme annuel, pour le quatrième trimestre

** En incluant le mouvement de la séance, BMRC a augmenté de 14,5 % au cours des 12 derniers mois