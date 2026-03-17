la bande-annonce de 'Dune : La bande-annonce de "Dune : Troisième partie" est diffusée, un jour après la présentation de Zendaya et du réalisateur Villeneuve

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danielle Broadway

Le cinéaste canadien Denis Villeneuve a révélé qu'il avait failli faire une pause avant de terminer "Dune: Part Three", la conclusion de sa trilogie épique de science-fiction, mais il a changé d'avis après avoir constaté l'engouement du public pour les deux premiers films.

"J'ai senti un appétit pour le troisième film auquel je ne m'attendais pas", a déclaré Villeneuve lundi à Los Angeles, lors d'une avant-première de la bande-annonce du film, qui a été rendue publique mardi.

Le film, distribué par Warner Bros WBD.O , sort en salles le 18 décembre. Il est basé sur "Dune Messiah", le deuxième livre de la série de romans "Dune" écrits par Frank Herbert, qui raconte la bataille pour le contrôle de la planète fictive d'Arrakis, une région désertique et hostile qui contient une épice précieuse capable de prolonger la vie.

La nouvelle bande-annonce montre le personnage principal, Paul Atreides, joué par Timothée Chalamet, et Chani, jouée par Zendaya, des années après les deux premiers films, alors qu'ils réfléchissent à leur avenir en tant que parents. Les deux premiers films, sortis en 2021 et 2024, ont rapporté 1,1 milliard de dollars dans le monde entier et ont reçu de nombreuses récompenses, dont plusieurs Oscars.

Villeneuve décrit le troisième film comme une rupture par rapport aux deux premiers, car Paul Atreides doit également faire face aux conséquences du pouvoir et de l'influence qu'il détient. Le réalisateur a rappelé qu'il se réveillait la nuit avec des visions du chapitre final. "J'étais censé faire un autre film entre-temps, mais l'image revenait sans cesse. Et je me suis dit: "D'accord, faisons-le"

À la surprise générale, Villeneuve a invité plusieurs acteurs à l'événement, dont Zendaya, Robert Pattinson, Anya Taylor-Joy et Javier Bardem.

Zendaya a rappelé qu'elle avait passé toute sa vingtaine à travailler sur les films "Dune". "Ils occupent une place particulière dans mon cœur", a déclaré l'actrice d'Euphoria.

Pattinson, connu pour ses apparitions dans "The Batman" et la série de films "Twilight", rejoint la distribution dans le rôle de l'antagoniste, Scytale. "J'ai adoré ces films, je les ai vus plusieurs fois au cinéma", a-t-il déclaré.

"C'est un personnage très inhabituel dans le livre", a ajouté l'acteur. "On ne sait pas vraiment de quel côté il se trouve. Ce n'est pas un méchant conventionnel - il pourrait même être un gentil. Qui sait?

Villeneuve a précisé que le film final emmènera les fans sur de nouvelles planètes, dans des décors qu'ils n'ont pas encore vus.