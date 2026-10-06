La baisse des rendements contribue à propulser les actions américaines vers de nouveaux records

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains terminent en hausse; le S&P 500 mène le bal, avec une progression d'environ 0,6 %

* Les services aux collectivités mènent la hausse sectorielle du S&P 500; la santé est le seul secteur en baisse

* Le dollar recule; le bitcoin s'affaiblit; l'or et le pétrole brut américain progressent

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule légèrement à environ 5,29 %

6 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LA BAISSE DES RENDEMENTS CONTRIBUE À PROPULSER LES ACTIONS AMÉRICAINES VERS DE NOUVEAUX RECORDS

Les actions américaines ont terminé en hausse mardi, les rendements des bons du Trésor s'étant éloignés de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, ce qui a allégé la pression sur les investisseurs et contribué à recentrer l'attention sur la saison des résultats du troisième trimestre qui s'annonce.

L'indice S&P 500 .SPX a enregistré son 28e record de clôture en 2026, tandis que l'indice Nasdaq Composite .IXIC a atteint son 24e record de clôture de l'année.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR s’est replié à environ 5,29 % après avoir atteint lundi 5,3493 %, son plus haut niveau depuis plus de deux décennies. Parallèlement, les contrats à terme sur le pétrole brut du NYMEX CLc1 , qui avaient chuté de près de 3 % à leur plus bas niveau de la séance, ont rebondi tout au long de la journée et affichent désormais une légère hausse. Les cours sont toutefois restés en dessous du seuil très surveillé des 90 dollars le baril.

Ce contexte a contribué à soutenir un rebond généralisé sur l’ensemble du marché.

Presque tous les secteurs du S&P 500 ont terminé en territoire positif, les services publics .SPLRCU , sensibles aux taux d’intérêt, menant la danse avec une hausse de 3 %. Le secteur de la santé .SPXHC a été le seul à terminer en baisse.

En réalité, la baisse des rendements a donné un coup de pouce à plusieurs groupes sensibles aux taux d’intérêt. Les sociétés minières d’or et d’argent .XAU , les éditeurs de logiciels et prestataires de services .SPLRCIS , ainsi que les valeurs liées au logement .HGX figuraient parmi les plus performantes de la journée.

Cependant, tous les segments du marché n’ont pas participé à cette remontée. Les actions biotechnologiques .NBI ont reculé de 2,3 %, ce qui en a fait l’un des groupes les plus faibles de la séance.

Les secteurs de la croissance et de la technologie ont également continué à battre des records. Aux côtés du S&P 500 et du Nasdaq Composite, le Nasdaq 100 .NDX , l’indice NYSE FANG+

.NYFANG , le S&P 100 .OEX , l’indice technologique S&P 500

.SPLRCT et l’indice de croissance S&P 500 .IGX ont tous clôturé à des niveaux records.

L’ETF Roundhill Magnificent Seven MAGS.K a également clôturé à un niveau record, soutenu par une nouvelle performance solide de Nvidia NVDA.O , qui a lui-même clôturé à un plus haut historique.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI fait toutefois figure d’exception notable. Alors qu’une grande partie du marché continue de s’enfoncer dans le territoire des records, cet indice des valeurs vedettes reste à 5,2 % en dessous de son plus haut historique atteint le 5 août.

Malgré la vigueur des valeurs de croissance à très forte capitalisation, des signes de faiblesse se sont manifestés sous la surface. L’ETF iShares Micro-Cap IWC.P a reculé de 1 % mardi, ce qui le place à près de 8 % en dessous de son plus haut historique de clôture atteint le 14 août. Cette divergence suggère que les investisseurs continuent de privilégier les plus grands gagnants du marché plutôt que de prendre des risques de manière généralisée.

Voici un aperçu des cours de clôture.

(Terence Gabriel)

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