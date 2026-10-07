Les Bourses européennes terminent en forte baisse

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé en forte baisse mercredi, plombées par la remontée des prix du pétrole et des taux d'intérêt après une courte pause la veille.

Les valeurs bancaires et technologiques ont encaissé des mouvements de vente d'actions qui ont touché Paris (-1,22%), Francfort (-1,35%), Londres (-0,79%) et surtout Milan (-2,51%).

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