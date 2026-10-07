Double peine pour Wall Street qui cède du terrain

Wall Street, la rue où siège la Bourse de New York. (Crédits: Adobe Stock)

Les principaux indices américains voient rouge ce mercredi, sous l'effet d'un nouveau rebond des rendements obligataires et des cours du pétrole. Le marché revient ainsi à la prudence avant la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Fed, tenue en septembre. Dans ce contexte, le S&P 500 recule de 0,65%, le Dow Jones concède 1%, tandis que le Nasdaq 100 enregistre une baisse de 0,75%.

Les investisseurs ont eu droit à deux coups de massue au cours de la séance, avec le retour du baril de Brent au-dessus des 100 dollars, tandis que le rendement des emprunts du Trésor américain à 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2002, à 5,72%.

Plus tard dans la séance, les investisseurs prendront connaissance du compte rendu de la réunion de la Fed tenue en septembre. Lors de cette dernière, les responsables de l'institution avaient relevé les taux d'intérêt afin de poursuivre leur lutte contre l'inflation.

L'attention devrait ensuite se déplacer vers la santé des entreprises américaines, alors que la saison des résultats du troisième trimestre débutera la semaine prochaine avec les premières publications des banques américaines.

Parmi les valeurs en mouvement, SpaceX perd 2,3% après une information du Financial Times selon laquelle l'entreprise chercherait à lever 40 milliards de dollars afin de financer des achats de puces Nvidia.

Constellation Brands progresse de 1%, après avoir chuté de 5% en séance. Le brasseur de la bière Corona a revu à la baisse ses prévisions de marge opérationnelle annuelle.