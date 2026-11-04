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L3Harris remporte une commande de 36 MUSD auprès de l'US Army
information fournie par Zonebourse 04/11/2026 à 15:42

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Le logo de L3Harris, devant un écran affichant le site Internet du groupe. (Crédits: Adobe Stock)

Le logo de L3Harris, devant un écran affichant le site Internet du groupe. (Crédits: Adobe Stock)

Le groupe américain fournira des terminaux de communication par satellite "Hawkeye 4 Lite" dans le cadre d'un programme visant à moderniser les capacités de commandement et de contrôle de l'armée américaine.

L3Harris Technologies a annoncé avoir obtenu une commande de 36 millions de dollars portant sur la fourniture de terminaux "Hawkeye 4 Lite". Ce contrat s'inscrit dans le cadre du programme C2NOW (Command and Control Network Optimized for Warfighting), destiné à moderniser les systèmes de commandement et de contrôle de l'armée américaine.

Concrètement, ce programme vise surtout à renforcer l'interopérabilité et la sécurité des communications satellitaires entre les forces américaines et leurs partenaires de l'Otan.

Conçus pour être rapidement déployés, les terminaux "Hawkeye 4 Lite" disposent de composants interchangeables sur le terrain, permettant de s'adapter aux différentes conditions opérationnelles. Le groupe entend ainsi répondre aux priorités de modernisation de l'armée américaine en matière de communications résilientes et déployables.

Peu avant 16h, le titre L3Harris recule de 2,4% à Wall Street, autour des 271 USD.

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