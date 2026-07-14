L3Harris remporte un contrat de 955 millions de dollars américains pour la fourniture de 18 satellites destinés au bouclier antimissile « Golden Dome »

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Le fournisseur du secteur de la défense L3Harris Technologies LHX.N a décroché un contrat de 955 millions de dollars auprès d’une agence relevant de la Force spatiale américaine pour la production de 18 satellites destinés au bouclier antimissile « Golden Dome » du pays, selon des communiqués publiés lundi par l’entreprise et l’agence.

Au cours de l’année écoulée,L3Harris a renforcé ses capacités de fabrication spatiale et de satellites aux États-Unis afin de contribuer au projet « Golden Dome » du président Donald Trump.

* Avec ce nouveau contrat conclu avec l’Agence de développement spatial, L3Harris a reçu des commandes d’au moins 70satellites de suivi et de défense antimissile de la part des États-Unis, dont cinq sont déjà en orbite.

* Ces satellites sont capables de détecter et de suivre des menaces de missiles de pointe, a précisé L3Harris.

* L3Harris va commencer immédiatement la production de ces satellites, a ajouté l’entreprise.

* Les entreprises du secteur de la défense telles que L3Harris ont bénéficié des dépenses record consacrées à la défense aux États-Unis et de l’intensification des tensions géopolitiques à travers le monde.