L3Harris dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à une forte demande en armement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur du secteur de la défense L3Harris Technologies LHX.N a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce à une forte demande en armement et en technologies militaires.

Les sous-traitants du secteur de la défense constatent une hausse de la demande alors que le Pentagone s'efforce de reconstituer ses stocks de missiles et de munitions, épuisés par une série de conflits, notamment la guerre en cours contre l'Iran et celle entre la Russie et l'Ukraine.

Voici quelques détails:

* Le pôle « Solutions de missiles » de L3Harris, qui fabrique des systèmes de propulsion et des armes hypersoniques, a enregistré une hausse de 14% de son chiffre d’affaires.

* La société, basée à Melbourne, en Floride, a annoncé un bénéfice trimestriel de 3,13 dollars par action, contre 2,44 dollars par action l'année dernière.

* Le chiffre d’affaires total du deuxième trimestre s’est élevé à 5,88 milliards de dollars, soit une hausse de 8,4% par rapport à l’année précédente et un résultat supérieur aux estimations des analystes, qui s’élevaient à 5,81 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

* Elle table désormais sur un chiffre d’affaires pour 2026 compris entre 23,2 et 23,7 milliards de dollars, contre une fourchette de 23 à 23,5 milliards de dollars prévue précédemment.

* Toutefois, le point médian de ces nouvelles prévisions est inférieur aux attentes des analystes, qui s’établissaient à 23,58 milliards de dollars.

* L'action de la société a reculé de 1,35% lors d'une séance après-bourse agitée.