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L'usine de GNL de Cove Point, propriété de Berkshire Hathaway, s'apprête à reprendre sa production après sa maintenance annuelle
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 21:39

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon des opérateurs du secteur de l'énergie et un communiqué de la société adressé à ses clients, l'entreprise énergétique américaine Berkshire Hathaway Energy devrait redémarrer son usine d'exportation de GNL de Cove Point, dans le Maryland, dans les prochains jours.

* Berkshire Hathaway Energy avait fermé l'usine vers le 19 septembre pour un arrêt annuel de maintenance programmé.

* Dans un communiqué adressé à ses clients, la société a indiqué que « Cove Point a achevé la majeure partie des travaux de maintenance prévus à la station de compression de Pleasant Valley. À compter du mardi 6 octobre 2026, les restrictions concernant Cove Point seront levées. »

* Les responsables de l’entreprise n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette information.

* L’usine peut transformer environ 0,8 milliard de pieds cubes par jour (bcfd) de gaz en GNL. Un milliard de pieds cubes de gaz suffit à alimenter environ cinq millions de foyers américains pendant une journée.

* Les usines américaines d’exportation de GNL ferment généralement au printemps ou à l’automne pour des opérations de maintenance programmées, lorsque la demande mondiale de gaz destiné au chauffage ou à la climatisation est plus faible qu’au cours des mois d’hiver et d’été, qui constituent les périodes de pointe.

* Berkshire Hathaway Energy est une filiale du conglomérat multinational américain Berkshire Hathaway BRKa.N . Elle exploite Cove Point et détient 75 % de l’installation. Les 25 % restants sont détenus par des filiales de Brookfield Asset Management BAM.N .

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