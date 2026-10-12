L'usine de GNL de Cove Point (Maryland) appartenant à Berkshire Hathaway est en passe de sortir de son arrêt technique, selon les données de LSEG

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par Scott DiSavino

Selon les données de la société financière LSEG, l'usine d'exportation de GNL de Cove Point, appartenant à la société énergétique américaine Berkshire Hathaway Energy et située dans le Maryland, était en passe d'accueillir davantage de gaz naturel lundi, alors qu'elle sortait d'un arrêt annuel pour maintenance.

* Berkshire Hathaway Energy avait arrêté l'usine vers le 19 septembre pour cette période d'arrêt de maintenance.

* Les flux de gaz vers Cove Point devaient atteindre 0,8 milliard de pieds cubes par jour (bcfd) lundi, après une période où pratiquement aucun gaz n'avait été acheminé vers l'installation entre le 19 septembre et le 11 octobre, selon les données de LSEG.

* Les responsables de l’entreprise n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

* L’usine est capable de transformer environ 0,8 bcfd de gaz en GNL. Un milliard de pieds cubes de gaz suffit à alimenter environ cinq millions de foyers américains pendant une journée.

* Les usines américaines d’exportation de GNL ferment généralement pour des opérations de maintenance programmées au printemps ou à l’automne, lorsque la demande mondiale de gaz pour le chauffage ou la climatisation est inférieure à celle des mois d’hiver et d’été, qui constituent les périodes de pointe.

* Berkshire Hathaway Energy est une filiale du conglomérat multinational américain Berkshire Hathaway BRKa.N . Elle exploite Cove Point et détient 75 % de l’installation. Les 25 % restants sont détenus par des filiales de Brookfield Asset Management BAM.N .