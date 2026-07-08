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L'usine de GNL d'Angola arrête ses activités pendant 32 jours pour une maintenance programmée
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 18:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'usine de gaz naturel liquéfié d'Angola fera l'objet d'un arrêt de maintenance programmé de 32 jours à compter d'aujourd'hui, a annoncé mercredi l'Agence nationale du pétrole et du gaz (ANPG) dans un communiqué.

* L'arrêt de l'usine s'inscrira dans le cadre des campagnes de maintenance du complexe de Sanha et de la plate-forme flottante de production, de stockage et de déchargement de Sanha, située dans la zone B au large de Cabinda.

* Pendant cet arrêt d’un mois, Angola LNG suspendra toute production de gaz et de dérivés associés, ce qui devrait réduire la production mensuelle et les chargements d’environ 80 %.

* L’impact de cet arrêt sur le complexe de Sanha et le FPSO de Sanha est estimé à 49 000 barils de pétrole par jour.

* L’ANPG a indiqué que l’usine de GNL, dont les actionnaires comprennent Chevron CVX.N , Eni ENI.MI , BP BP.L , TotalEnergies TTEF.PA et la compagnie pétrolière publique Sonangol, s’efforce de s’assurer qu’elle respecte ses obligations contractuelles.

* L'usine Angola LNG, mise en service il y a plus de dix ans pour un coût de 12 milliards de dollars, envisage d'augmenter sa production après avoir fonctionné pendant des années en deçà de sa capacité nominale, en raison de la baisse de la production de gaz dans les gisements matures qui alimentent l'installation.

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