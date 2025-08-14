L'usine d'exportation de GNL de Freeport, au Texas, devrait retrouver sa pleine puissance jeudi, selon les données de LSEG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute aucun commentaire de l'entreprise)

L'usine d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) de la société américaine Freeport LNG, située au Texas, était en passe de recevoir davantage de gaz naturel jeudi, signe que l'un de ses trains de liquéfaction était sorti d'une courte période d'arrêt mercredi, selon un document déposé par la société auprès des autorités de régulation de l'État et des données sur les flux de gaz fournies par la société financière LSEG.

Freeport est l'une des usines d'exportation de GNL les plus surveillées au monde, car les démarrages et les arrêts de ses opérations provoquent souvent des fluctuations de prix sur les marchés mondiaux du gaz.

Lorsque les flux vers Freeport diminuent, les prix du gaz aux États-Unis baissent généralement en raison de la baisse de la demande en combustible de l'usine d'exportation. Les prix en Europe, quant à eux, augmentent généralement , en raison d'une baisse de l'offre de GNL disponible sur les marchés mondiaux à partir de l'usine.

Cependant, les prix aux États-Unis et en Europe ont tous deux baissé jusqu'à présent jeudi pour des raisons qui ne sont pas nécessairement liées à Freeport. NGA/ NG/EU

Freeport a déclaré aux autorités environnementales du Texas qu'un des trois trains de liquéfaction de l'usine, le Train 2, s'est arrêté le 13 août en raison d'un problème avec un système de compresseur.

Les responsables de Freeport n'ont fait aucun commentaire.

LSEG a déclaré que la quantité de gaz acheminée vers Freeport était en bonne voie pour atteindre 2,0 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) jeudi, contre 1,6 bcfd mercredi. Ce chiffre est à comparer à une moyenne de 1,9 milliard de pieds cubes par jour au cours des sept jours précédents.

Les trois trains de liquéfaction de Freeport sont capables de transformer environ 2,1 milliards de pieds cubes de gaz en GNL.

Un milliard de pieds cubes de gaz suffit à alimenter environ 5 millions de foyers américains pendant une journée.