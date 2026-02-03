Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

*

*

*

*

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VINCI Construction Grands Projets SGEF.PA a annoncé lundi avoir remporté un contrat de 144 millions d'euros en Jamaïque avec la National Water Commission (NWC) pour concevoir et construire 68 kilomètres de conduites d’eau potable

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA a renouvellé le mandat de Marjan Rintel comme Présidente du Directoire et DG de KLM.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)