Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 06:30

Variation des futures sur indice CAC 40

Variation des futures sur indice Stoxx 600

Valeurs qui se traitent ex-dividende

Le point sur les marchés européens

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VINCI Construction Grands Projets SGEF.PA a annoncé lundi avoir remporté un contrat de 144 millions d'euros en Jamaïque avec la National Water Commission (NWC) pour concevoir et construire 68 kilomètres de conduites d’eau potable

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA a renouvellé le mandat de Marjan Rintel comme Présidente du Directoire et DG de KLM.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3YW07Z

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
11,3150 EUR Euronext Paris +4,67%
VINCI
121,750 EUR Euronext Paris +0,50%
