Amundi dépasse les attentes au T4, les clients se diversifient face au dollar

Amundi AMUN.PA a fait état mardi d'une collecte nette plus élevée que prévu au quatrième trimestre, la directrice générale du premier gestionnaire d'actifs européen soulignant que ses clients recherchaient des investissements de diversification en Europe et s'éloignaient du dollar américain.

Le groupe basé à Paris a déclaré que les investisseurs avaient injecté 20,9 milliards d'euros de plus qu'ils n'en avaient retiré au cours des trois mois à fin décembre. La collecte nette a dépassé les attentes des analystes, qui tablaient sur 16,1 milliards d'euros, selon un consensus compilé par l'entreprise.

Les encours d'Amundi ont atteint fin décembre 2.380 milliards d'euros, en hausse de 6,2% sur un an, légèrement au-dessus des 2.365 milliards attendus par les analystes.

La directrice générale d'Amundi Valérie Baudson a déclaré aux journalistes que l'incertitude géopolitique avait poussé les investisseurs à diversifier leurs portefeuilles en termes de styles, de secteurs et de régions.

Elle a souligné que la forte baisse du dollar avait influencé les décisions d'investissement concernant les actifs américains, les clients se tournant initialement vers l'or pour diversifier leurs placements.

"(Nous avons) commencé à avoir toute une série d'investissements en Europe qui étaient des investissements véritablement de diversification ou de désensibilisation au dollar et aux actifs américains", a-t-elle déclaré.

