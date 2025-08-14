 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'usine d'exportation de gaz naturel liquéfié de Freeport, au Texas, est en passe de recevoir davantage de gaz naturel jeudi, selon les données de LSEG
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 13:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'usine d'exportation de la société américaine de gaz naturel liquéfié Freeport LNG au Texas est en passe de recevoir davantage de gaz naturel jeudi, signe que l'un de ses trains de liquéfaction a sorti d'une panne mercredi, selon une déclaration de la société aux régulateurs de l'État et des données sur les flux de gaz de la société financière LSEG.

