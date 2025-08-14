L'usine d'exportation de gaz naturel liquéfié de Freeport, au Texas, est en passe de recevoir davantage de gaz naturel jeudi, selon les données de LSEG

L'usine d'exportation de la société américaine de gaz naturel liquéfié Freeport LNG au Texas est en passe de recevoir davantage de gaz naturel jeudi, signe que l'un de ses trains de liquéfaction a sorti d'une panne mercredi, selon une déclaration de la société aux régulateurs de l'État et des données sur les flux de gaz de la société financière LSEG.