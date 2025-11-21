L'usine d'exportation de Freeport LNG au Texas recevra davantage de gaz naturel vendredi, selon les données disponibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Rétablit le mot "usine" dans le titre)

L'usine d'exportation de gaz naturel liquéfié (LNG) de la société Freeport LNG au Texas était en passe de recevoir plus de gaz naturel vendredi, signe que l'un des trois trains de liquéfaction de l'usine a été remis en service après avoir été fermé jeudi, comme le montrent les données de LSEG et les documents réglementaires.