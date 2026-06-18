L'usine aérospatiale de GKN en Californie s'apprête à reprendre ses activités après une alerte liée à un réservoir de produits chimiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'usine californienne de GKN Aerospace fait l'objet de plusieurs enquêtes

* Boeing indique collaborer avec son fournisseur et prendre des mesures pour atténuer tout impact potentiel

* Airbus ne constate pour l'instant aucun impact sur la production de l'A350 et dispose de « stocks gérés de manière adéquate »

* Les employés ont commencé à réintégrer l'usine cette semaine

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(Ajout d'un commentaire de Boeing au paragraphe 12) par Allison Lampert

Une usine aérospatiale en Californie, exploitée par GKN Aerospace, prévoit de relancer une partie de sa production, ont indiqué des sources et une agence sanitaire du comté, après avoir interrompu ses activités fin mai lorsqu’un réservoir en surchauffe avait fait craindre une explosion et contraint 50 000 habitants des environs à évacuer. Les employés ont commencé à réintégrer le site cette semaine pour effectuer des contrôles de sécurité, « alors que l’usine entame les premières démarches nécessaires à la reprise partielle des activités dans les zones du site qui n’ont pas été touchées par l’incident », selon une source et un communiqué en ligne publié par l’Agence de santé du comté d’Orange. Située à Garden Grove, en banlieuede Los Angeles, cette usine fournit des vitres de cockpit et de cabine pour plusieurs modèlesde Boeing BA.N , notamment le 737 MAX, l’A350 d’Airbus

AIR.PA et le F-35 de Lockheed Martin LMT.N .

Ces travaux porteraient sur l’usinage et l’assemblage de matériaux transparents utilisés pour les vitres du cockpit et les verrières, sans impliquer la fabrication d’acrylique, précise l’annonce. Un porte-parole de GKN, filiale de la société britannique Melrose PLC MRON.L , n’était pas immédiatement disponible pour commenter cette information. Plusieurs instances, dont le gouvernement fédéral américain et le procureur du comté d’Orange, Todd Spitzer, ont ouvert des enquêtes sur l’usine , tandis que la division californienne de la sécurité et de la santé au travail procède à son inspection.

Fin mai, la surchauffe d’un réservoir de produits chimiques sur le site californien a déclenché une intervention d’urgence et des ordres d’évacuation. Un problème thermique a été identifié dans un réservoir contenant du méthacrylate de méthyle, un produit chimique utilisé pour la fabrication de plastiques et de résines. Les autorités avaient averti que le réservoir risquait de se rompre, provoquant le déversement de jusqu’à ⁠7 000 gallons (26 500 litres) de substances toxiques. Les pompiers ont par la suite déclaré que le réservoir ne présentait plus de risque.

L’usine, qui emploie environ 500 personnes, était en pleine expansion, les secteurs de l’aérospatiale commerciale et de la défense ayant tous deux augmenté leur production de vitres.

Une source haut placée de l’industrie aérospatiale a indiqué que seul un nombre restreint de fournisseurs, tels que PPG

PPG.N et le français Saint-Gobain SGOB.PA , fabriquaient ce type de produits.

Saint-Gobain n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette information. Un porte-parole de PPG a déclaré que l’entreprise suivait la situation de près .

Airbus a indiqué dans un communiqué qu’il n’y avait pour l’instant aucun impact sur la production de son A350, le constructeur aéronautique disposant de « stocks gérés de manière adéquate ».

Un porte-parole de Boeing a déclaré que la société continuait « à travailler avec son fournisseur pour évaluer pleinement la situation et prenait des mesures pour atténuer tout impact potentiel ».

Lockheed Martin a indiqué que l’entreprise « collaborait actuellement avec les parties prenantes et d’autres partenaires de la chaîne d’approvisionnement afin d’évaluer une série d’options visant à garantir que nous continuions à fournir cette capacité essentielle aux combattants ».

En 2024, GKN a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de production à proximité du site afin de doubler la capacité de fabrication des verrières du F-35, cette extension devant être achevée d’ici janvier 2027.

GKN avait également évoqué à l’époque la demande émanant des avionneurs et du marché des pièces de rechange.