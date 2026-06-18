L'usine aérospatiale de GKN en Californie s'apprête à reprendre ses activités après une alerte liée à un réservoir de produits chimiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Allison Lampert

Une usine aérospatiale californienne exploitée par GKN Aerospace prévoit de relancer une partie de sa production, ont indiqué des sources et une agence sanitaire du comté, après avoir interrompu ses activités fin mai lorsqu’un réservoir en surchauffe avait fait craindre une explosion et contraint 50.000 riverains à évacuer les lieux. Les employés ont commencé à réintégrer le site cette semaine pour effectuer des contrôles de sécurité, "alors que l'usine entame les premières démarches nécessaires à la reprise partielle de ses activités dans les zones du site qui n'ont pas été touchées par l'incident", selon une source et un communiqué en ligne publié par l'Agence de santé du comté d'Orange. Située à Garden Grove, en banlieue de Los Angeles, l’usine fournit des vitres de cockpit et de cabine à Boeing BA.N , à l’Airbus AIR.PA A350 ainsi qu’au constructeur du F-35, Lockheed Martin LMT.N .

Selon l’avis, les travaux consisteraient à usiner et à assembler des matériaux transparents utilisés pour les vitres de cockpit et les verrières, sans impliquer la fabrication d’acrylique. Un porte-parole de GKN, filiale de la société britannique Melrose PLC MRON.L , n’était pas immédiatement disponible pour commenter. Plusieurs instances, dont le gouvernement fédéral américain et le procureur du comté d’Orange, Todd Spitzer, ont ouvert des enquêtes sur l’usine , tandis que la division californienne de la sécurité et de la santé au travail procède à son inspection.

Fin mai, la surchauffe d’un réservoir de produits chimiques sur le site californien a déclenché une intervention d’urgence et des ordres d’évacuation. Un problème thermique a été identifié dans un réservoir contenant du méthacrylate de méthyle, un produit chimique utilisé pour la fabrication de plastiques et de résines. Les autorités avaient averti que le réservoir risquait de se rompre, déversant jusqu’à 7.000 gallons (26.500 litres) de substance toxique. Les pompiers ont par la suite déclaré que le réservoir ne présentait plus de danger. L’usine, qui emploie environ 500 personnes, était en pleine expansion, les secteurs de l’aérospatiale commerciale et de la défense ayant tous deux augmenté leur production de vitres.

Une source haut placée de l’industrie aérospatiale a indiqué que seul un nombre limité de fournisseurs, tels que PPG PPG.N et le français Saint-Gobain SGOB.PA , fabriquaient ce type de produits.

Saint-Gobain et Boeing n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette information. Un porte-parole de PPG a déclaré que l’entreprise avait pris connaissance de l’incident et suivait la situation de près.

Airbus a indiqué dans un communiqué qu’il n’y avait pour l’instant aucun impact sur la production de son A350, le constructeur aéronautique disposant de "stocks gérés de manière adéquate".

Lockheed Martin a indiqué que l’entreprise "collabore actuellement avec les parties prenantes et d’autres partenaires de la chaîne d’approvisionnement afin d’évaluer une série d’options visant à garantir que nous continuions à fournir cette capacité essentielle aux combattants".

En 2024, GKN a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de production à proximité du site afin de doubler la capacité de fabrication des verrières du F-35, cette extension devant être achevée d’ici janvier 2027.

GKN avait également évoqué à l’époque la demande émanant des constructeurs aéronautiques et du marché des pièces de rechange.