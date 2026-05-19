L'unité Train 6 de la phase 3 du site de Cheniere à Corpus Christi produit son premier GNL

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Cheniere Energy LNG.N a annoncé mardi que la ligne 6 de l'extension de la phase 3 de Corpus Christi avait produit son premier gaz naturel liquéfié (GNL) la semaine dernière.

“L'achèvement substantiel est toujours prévu pour cet été ”, a déclaré le plus grand producteur de GNL des États-Unis dans un e-mail adressé à Reuters.

Le projet de phase 3 de la société sur le site de Corpus Christi comprend 7 trains, dont 6 sont désormais opérationnels.