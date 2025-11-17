L'unité israélienne Bezeq a conclu un accord préliminaire pour racheter son concurrent HOT Mobile à Altice pour 652 millions de dollars

(Ajoute des détails) par Steven Scheer

La société israélienne de téléphonie mobile Pelephone a conclu un accord préliminaire pour acheter sa rivale HOT Mobile pour 2,1 milliards de shekels (652 millions de dollars) en espèces à Altice International de Patrick Drahi, a déclaré lundi la société mère de Pelephone.

Pelephone a relevé son offre pour HOT Mobile la semaine dernière après qu'Altice a rejeté son offre initiale en juillet, pouvant atteindre 2 milliards de shekels.

Bezeq Israel Telecom BEZQ.TA , le plus grand groupe de télécommunications d'Israël, a annoncé dans un document réglementaire à la Bourse de Tel Aviv que la signature du protocole d'accord non contraignant donne à Pelephone 45 jours pour mener une diligence raisonnable et travailler à l'élaboration d'un accord d'achat.

Pelephone n'a pas d'exclusivité pendant la période de négociation.

Un accord final nécessiterait une série d'approbations, notamment de la part des conseils d'administration des deux sociétés, du ministère israélien des Communications et de l'Autorité de la concurrence.

L'homme d'affaires franco-israélien Drahi a tenté de céder des actifs pour rembourser l'énorme dette d'Altice.

Les médias israéliens ont rapporté que deux autres parties étaient également intéressées par HOT Mobile , mais que leurs offres étaient jusqu'à présent bien inférieures à celle de Pelephone.

Une source proche de l'opération a déclaré que Pelephone était en pourparlers avec le ministère israélien des Communications, l'autorité de régulation des télécommunications du pays, et les autorités de la concurrence.

Un accord similaire entre le leader du marché Cellcom

CEL.TA et Golan Telecom a été autorisé en 2020 après avoir été rejeté en 2016.

Pelephone, qui possède son propre réseau, compte près de 2,6 millions d'abonnés, tandis que HOT Mobile, qui partage un réseau avec Partner Communications PTNR.TA , en compte un peu moins de 2 millions.

Outre les quatre principaux acteurs en Israël, il existe une vingtaine d'opérateurs mobiles virtuels qui utilisent les réseaux de Pelephone, Cellcom et Partner-HOT Mobile, ce qui a conduit à des forfaits d'appel mensuels à partir de 6 dollars par mois, limitant ainsi les bénéfices et empêchant les investissements dans l'infrastructure mobile.

L'Autorité de la concurrence a déclaré qu'elle n'avait pas encore commencé à examiner l'opération potentielle. De même, le ministère des Communications a déclaré que "la demande sera examinée une fois reçue".

Des sources industrielles ont déclaré que si l'opération était menée à bien, elle créerait des synergies de centaines de millions de shekels pour Pelephone. Cela permettrait d'investir massivement dans la 5G.

Alors qu'Israël est dans le top 10 mondial pour les vitesses de haut débit, il est 70ème pour la vitesse des réseaux 5G et l'investissement dans plus de tours est nécessaire pour accéder à des vitesses 5G plus rapides.

($1 = 3,2220 shekels)