L'unité EquityZen de Morgan Stanley réduit les frais de transaction pour les investisseurs et les actionnaires

La branche de gestion de fortune de Morgan Stanley MS.N a déclaré jeudi qu'EquityZen avait réduit les frais de transaction pour les investisseurs et les actionnaires sur sa place de marché.

La baisse des frais prend effet immédiatement, a indiqué la banque, réduisant les frais d'achat et de vente à 2,5 %, contre 5 % précédemment.

Le géant de la banque d'investissement a conclu l'acquisition de sa plateforme d'actions privées EquityZen en janvier.