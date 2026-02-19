 Aller au contenu principal
L'unité EquityZen de Morgan Stanley réduit les frais de transaction pour les investisseurs et les actionnaires
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 15:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La branche de gestion de fortune de Morgan Stanley MS.N a déclaré jeudi qu'EquityZen avait réduit les frais de transaction pour les investisseurs et les actionnaires sur sa place de marché.

La baisse des frais prend effet immédiatement, a indiqué la banque, réduisant les frais d'achat et de vente à 2,5 %, contre 5 % précédemment.

Le géant de la banque d'investissement a conclu l'acquisition de sa plateforme d'actions privées EquityZen en janvier.

