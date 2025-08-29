L'unité de Gold Reserve relance l'offre pour la société mère de Citgo dans le cadre d'une vente aux enchères organisée par le tribunal

(Ajoute du contexte et des détails aux paragraphes 2, 4 et 8) par Marianna Parraga

Le mineur Gold Reserve GRZ.V a déclaré jeudi que sa filiale Dalinar Energy a présenté une offre améliorée pour la société mère de Citgo Petroleum dans le cadre d'une vente aux enchères organisée par le tribunal, avec une décision finale sur l'offre gagnante attendue le mois prochain.

Au début du mois, un officier de justice supervisant la vente aux enchères de PDV Holding, la société mère du raffineur américain Citgo, détenu par le Venezuela, a déclaré qu'une offre de 5,9 milliards de dollars d'une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management était la meilleure offre reçue à ce jour, et a accordé à Dalinar un délai supplémentaire pour préparer une contre-offre.

Dalinar "a sensiblement augmenté le prix d'achat qu'il propose, s'est arrangé pour obtenir un soutien financier supplémentaire et a renforcé la certitude de son offre de manière non économique", a déclaré Gold Reserve dans un communiqué.

L'entreprise minière basée aux Bermudes, qui cherche à récupérer une créance de 1,18 milliard de dollars liée à des actifs expropriés sur le produit de la vente aux enchères, n'a pas fourni d'autres détails.

En juin, Dalinar a proposé 7,4 milliards de dollars pour PDV Holding, mais son offre ne comprenait pas d'accord pour payer les détenteurs d'une obligation vénézuélienne en défaut de paiement garantie par les actions de Citgo.

En revanche, Amber Energy, filiale d'Elliott, a conclu un accord de paiement avec les détenteurs d'obligations pour régler une créance de 2,86 milliards de dollars.

Toutefois, cette semaine, les créanciers Gold Reserve, Siemens Energy ENR1n.DE , Consorcio Andino et Valores Mundiales ont déposé des requêtes visant à disqualifier l'offre d'Amber.

L'officier de justice du Delaware, Robert Pincus, devrait soumettre vendredi sa recommandation finale pour un gagnant avant une audience de vente où le juge Leonard Stark se prononcera sur le sujet le mois prochain.