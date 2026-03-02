 Aller au contenu principal
L'unité de FirstEnergy investit environ 950 millions de dollars dans la modernisation de ses infrastructures
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 17:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

FirstEnergy FE.N a déclaré lundi que son unité FirstEnergy Transmission investirait environ 950 millions de dollars pour moderniser et reconstruire les anciennes canalisations et mettre à niveau les sous-stations.

FIRSTENERGY
51,120 USD NYSE -0,08%
