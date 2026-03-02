L'unité de FirstEnergy investit environ 950 millions de dollars dans la modernisation de ses infrastructures

FirstEnergy FE.N a déclaré lundi que son unité FirstEnergy Transmission investirait environ 950 millions de dollars pour moderniser et reconstruire les anciennes canalisations et mettre à niveau les sous-stations.