L'unité "cloud" d'Amazon affirme que des frappes de drones ont endommagé des installations aux Émirats arabes unis et à Bahreïn

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AWS, l'unité de cloud d'Amazon AMZN.O , a déclaré lundi que ses installations aux Émirats arabes unis et à Bahreïn avaient été touchées par des frappes de drones dans le cadre du conflit au Moyen-Orient.