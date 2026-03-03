 Aller au contenu principal
L'unité "cloud" d'Amazon affirme que des frappes de drones ont endommagé des installations aux Émirats arabes unis et à Bahreïn
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 01:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AWS, l'unité de cloud d'Amazon AMZN.O , a déclaré lundi que ses installations aux Émirats arabes unis et à Bahreïn avaient été touchées par des frappes de drones dans le cadre du conflit au Moyen-Orient.

Guerre en Iran

AMAZON.COM
208,3900 USD NASDAQ -0,77%
