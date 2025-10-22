 Aller au contenu principal
L'unité clé de la raffinerie Chevron d'El Segundo reste fermée trois semaines après l'incendie
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 22:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification du titre; ajout d'un arrière-plan et de commentaires aux paragraphes 1 et 2) par Nicole Jao

Un hydrocraqueur est resté hors service à la raffinerie Chevron CVX.N de 285.000 barils par jour à El Segundo, dans le sud de la Californie, trois semaines après un important incendie survenu au début du mois dans une unité de production de carburéacteur , ont indiqué des sources mercredi.

La raffinerie a mis hors service plusieurs unités à la suite d'un important incendie qui s'est déclaré le 2 octobre.

L'unité d'hydrocraquage, d'une capacité de 45 000 bpj, reste fermée, a indiqué mercredi le cabinet de conseil Wood Mackenzie.

L'unité, qui transforme le fioul moyen en carburéacteur, restera à l'arrêt pour une durée indéterminée , a indiqué une personne au fait du dossier.

Un porte-parole de Chevron a refusé de fournir des informations sur l'activité de la raffinerie d'El Segundo, mais a indiqué qu'une enquête était en cours.

La raffinerie d'El Segundo est la deuxième plus grande de Californie et la deuxième plus grande raffinerie de Chevron aux États-Unis. Elle fournit un cinquième de tous les carburants pour véhicules à moteur et 40 % du kérosène consommé dans le sud de la Californie.

Valeurs associées

CHEVRON
155,580 USD NYSE +1,16%
Gaz naturel
3,47 USD NYMEX -0,40%
Pétrole Brent
63,31 USD Ice Europ +2,68%
Pétrole WTI
59,21 USD Ice Europ +2,85%
