L'unité clé de la raffinerie Chevron d'El Segundo reste fermée trois semaines après l'incendie

par Nicole Jao

Un hydrocraqueur est resté hors service à la raffinerie Chevron CVX.N de 285.000 barils par jour à El Segundo, dans le sud de la Californie, trois semaines après un important incendie survenu au début du mois dans une unité de production de carburéacteur , ont indiqué des sources mercredi.

La raffinerie a mis hors service plusieurs unités à la suite d'un important incendie qui s'est déclaré le 2 octobre.

L'unité d'hydrocraquage, d'une capacité de 45 000 bpj, reste fermée, a indiqué mercredi le cabinet de conseil Wood Mackenzie.

L'unité, qui transforme le fioul moyen en carburéacteur, restera à l'arrêt pour une durée indéterminée , a indiqué une personne au fait du dossier.

Un porte-parole de Chevron a refusé de fournir des informations sur l'activité de la raffinerie d'El Segundo, mais a indiqué qu'une enquête était en cours.

La raffinerie d'El Segundo est la deuxième plus grande de Californie et la deuxième plus grande raffinerie de Chevron aux États-Unis. Elle fournit un cinquième de tous les carburants pour véhicules à moteur et 40 % du kérosène consommé dans le sud de la Californie.